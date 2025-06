Caprile parla l’agente | Chiedete al presidente! Per il riscatto c’è una data altrimenti…

Elia Caprile, giovane promessa del calcio italiano, vive un momento di incertezza sul suo futuro. L'agente del portiere, classe 2001, ha dichiarato parole chiare: "Chiedete al presidente per il riscatto, fissate una data, altrimenti..." ma ancora nulla è deciso. Con il Cagliari che lo ha valorizzato e il Napoli che tiene le carte coperte, il futuro di Caprile rimane avvolto nel mistero, lasciando tifosi e addetti ai lavori in suspence.

