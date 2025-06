Capri vietato disturbare il turista e salta fuori la normativa anti petulanza con multe fino a 649 euro

A Capri, il rispetto per i visitatori è legge: la normativa anti petulanza, firmata dal sindaco Paolo Falco, tutela i turisti da proposte indesiderate, con multe fino a 649 euro. Vietato avvicinarsi con volantini, menù o pubblicità insistente, per garantire un’esperienza serena e dignitosa. Questa regola, valida per negozi, bar e ristoranti, mira a preservare l’incanto dell’isola, assicurando che ogni turista possa godersi Capri senza disturbi.

Vietato avvicinarsi ai forestieri con menù, volantini o materiale pubblicitario A Capri i turisti non vanno disturbati. Lo ha stabilito la normativa anti petulanza emessa dal sindaco dell’isola, Paolo Falco. Nessuno spazio per promozioni insistenti. Una regola che vale per negozi, bar e risto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Capri, vietato disturbare il turista e salta fuori la normativa anti petulanza con multe fino a 649 euro

