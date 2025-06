capo rasocolmo la spiaggia naturista inquinata da ignoti

Un episodio preoccupante scuote la tranquillità di Capo Rasocolmo, rinomata spiaggia naturista minacciata da sversamenti inquinanti. Un segnale di allarme che richiede interventi tempestivi e decisivi per tutelare l’ambiente e il benessere dei nostri cittadini. Il consigliere comunale ha già chiesto al sindaco Basile azioni immediate: è ora di agire prima che danni irreparabili compromettano questa meravigliosa area.

Versamenti di materiale inquinante a Capo Rasocolmo spiaggia naturista. Il consigliere comunale ha richiesto interventi urgenti al sindaco Basile. "Nelle scorse ore, per la terza volta in tre anni, sul tratto di spiaggia localizzata in località Capo Rasocolmo (San Saba) oltre le c.d. “montagne di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it