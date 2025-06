Capitani per un giorno | parte il laboratorio in barca di integrazione scolastica

Un'onda di inclusione e solidarietà si solleva a Brindisi con il lancio del laboratorio in barca "Capitani per un giorno". Questa iniziativa innovativa coinvolge gli studenti con disabilità, offrendo loro un'esperienza unica di integrazione e crescita. Un progetto che non solo promuove l'uguaglianza, ma anche rafforza il senso di comunità, dimostrando che insieme possiamo navigare verso un futuro più inclusivo e solidale.

BRINDISI - Ha preso il via questa mattina (17 giugno 2025) il nuovo progetto di integrazione scolastica che vede protagonisti gli studenti con disabilità delle scuole brindisine. L'iniziativa, realizzata dalla Provincia di Brindisi in collaborazione con Socioculturale e Brindisi città d'acqua Aps.

