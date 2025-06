Capannone della discordia Il Comune deve risarcire il titolare dell’azienda

Il "capannone della discordia" ha finalmente trovato una soluzione: il Comune di Passignano sul Trasimeno dovrà risarcire Vincent Rameschi per i danni subiti, con un importo complessivo di circa trentacinquemila euro. Dopo oltre vent'anni di battaglie legali, la giustizia ha messo fine a questa saga, riconoscendo le ragioni del privato e sancendo un importante precedente. La vicenda si conclude con una vittoria significativa per l'imprenditore e una lezione di tutela dei diritti.

Trentatré mila euro, più altri duemila euro per le spese di giudizio. E’ quanto il Comune di Passignano sul Trasimeno è chiamato a risarcire a Vincent Rameschi, titolare dell’azienda che ha chiesto i danni causati alla propria attività dall’esistenza del " capannone della discordia ". Ha deciso il Tar che la lunga vicenda –più di vent’anni di battaglie legali – si chiuderà dunque con circa trentacinquemila euro a favore del privato la cui azione nel tempo ha determinato anche la decisione del Consiglio di Stato dello scorso febbraio, con cui proprio quel capannone dovrebbe essere abbattuto. Una pietra tombale sulla vicenda ha infatti stabilito che quel fabbricato- in cui ha sede l’officina Eurocar – è stato costruito in base a un’autorizzazione del Comune poi ritirata dallo stesso Ente e questo – per la legge - non differisce da un edificio del tutto abusivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capannone della discordia. Il Comune deve risarcire il titolare dell’azienda

