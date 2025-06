Caos treni cancellazioni e ritardi oltre le 3 ore per un doppio guasto tecnico sulla linea AV Roma-Napoli | quali sono i treni coinvolti e le alternative

Un doppio guasto tecnico sulla linea AV Roma-Napoli ha generato caos, con cancellazioni e ritardi superiori alle tre ore. La rete ferroviaria si è paralizzata, coinvolgendo numerosi treni e causando disagi considerevoli ai viaggiatori. Per chi deve spostarsi tra le due città , è fondamentale conoscere le alternative disponibili e pianificare con attenzione. Ecco tutto quello che bisogna sapere per affrontare al meglio questa emergenza.

Un inconveniente tecnico, l’ennesimo, ha mandato in tilt la rete ferroviaria dell’Alta VelocitĂ , bloccando una delle arterie cruciali del Paese. Si registrano ritardi fino a oltre due ore a causa di un «guasto agli impianti di circolazione» sulla linea Napoli-Roma, seguito a stretto giro da un nuovo problema in corrispondenza di Anagni. Sono numerosi i treni cancellati o oggetto di provvedimento, in particolare quelli instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino. I treni Alta VelocitĂ coinvolti nei ritardi. I treni Alta velocitĂ direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento sono, o sono stati nel corso della giornata: FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24): il treno oggi non ferma a Napoli Afragola. 🔗 Leggi su Open.online

