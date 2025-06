Caos treni cancellazioni e ritardi fino a 170 minuti | disagi sull’Alta velocità

Il caos sui treni sta creando disagi senza precedenti, con cancellazioni e ritardi fino a 170 minuti su molte tratte. Un grave guasto tecnico ha messo in ginocchio la rete ferroviaria, causando disagi a migliaia di pendolari e viaggiatori. La giornata si preannuncia complicata, con ripercussioni che si estendono ben oltre le prime tratte colpite. Le comunicazioni ufficiali cercano di rassicurare, mentre il malcontento cresce...

Un grave guasto tecnico alla rete ferroviaria ha mandato in tilt la circolazione dei treni, generando forti disagi per migliaia di pendolari e viaggiatori. La giornata è iniziata con segnalazioni di blocchi e rallentamenti su una delle tratte più trafficate del Paese, con ripercussioni che si sono rapidamente estese a molte altre destinazioni. Le comunicazioni diffuse dai gestori del servizio parlano di problemi alla linea, mentre nelle principali stazioni italiane si sono formate code, assembramenti e momenti di tensione tra i passeggeri. Alla stazione Termini di Roma la situazione è apparsa subito critica: decine di treni cancellati, partenze posticipate e ritardi che in alcuni casi hanno superato abbondantemente le due ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

