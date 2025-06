Caos al G7 Trump richiamato a Washington lascia il Canada

Nel cuore delle prime intense ore del G7 di Kananaskis, il caos si sgretola quando Donald Trump, richiamato a Washington per una crisi internazionale, interrompe improvvisamente gli appuntamenti. Prima di partire, incontra Giorgia Meloni, toccando temi cruciali come la tregua a Gaza, i negoziati con Teheran e le relazioni Ue-Usa. La premier italiana fa leva sul rafforzamento della leadership europea, evidenziando come questa crisi possa diventare un’opportunità di rilancio e unità continentale.

La prima giornata del G7 di Kananaskis si svolge secondo i protocolli fino all’improvvisa partenza di Donald Trump, richiamato a Washington per la crisi iraniana. Prima di lasciare, il presidente USA incontra Giorgia Meloni: al centro del dialogo l’urgenza di una tregua a Gaza, la riapertura dei negoziati con Teheran e le relazioni commerciali Ue-Usa. La premier italiana rilancia anche sul rafforzamento della leadership europea e sull’immigrazione, in continuità con l'agenda del G7 di Borgo Egnazia. Annullato l’incontro Trump-Zelensky, mentre il G7 firma un documento congiunto che nega all’Iran l’arma atomica e riconosce il diritto di difesa di Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caos al G7, Trump richiamato a Washington lascia il Canada

In questa notizia si parla di: trump - richiamato - washington - caos

(Adnkronos) - Per le strade di Washington sfileranno oggi, sabato 14 giugno, carri armati, truppe, bande militari, di fronte a un Donald Trump felice di avere finalmente la parata militare che sogna da anni per festeggiare i 250 anni della nascita dell'esercito mili Vai su Facebook

Caos al G7, Trump richiamato a Washington lascia il Canada; È un caso politico il mega regalo del Qatar a Trump; Dazi, proteste contro Trump dagli Usa a Berlino: “Giù le mani”. Musk: “Spero in tariffe zero con Ue”.

Trump sfila con l'esercito a Washington, mentre l'America protesta contro di lui al grido "No Kings" - La manifestazione è rivolta contro quella che i manifestanti denunciano come la deriva autoritaria del governo Trump, i raid anti- Si legge su today.it

Trump, 'rischio caos se continuano a perseguirmi' - E' l'avvertimento di Donald Trump che ha parlato a Washington dopo l'udienza sull'immunità nel caso federale delle interferenze elettorali. Come scrive ansa.it