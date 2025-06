Caorso tir si ribalta alla rotonda del casello | traffico in tilt

Un pomeriggio di caos e tensione a Caorso, dove un tir si è improvvisamente ribaltato alla rotonda del casello autostradale, causando il caos nel traffico e una risposta immediata delle forze dell'ordine. L'incidente, avvenuto il 17 giugno, ha richiesto l'intervento di vigili del fuoco, emergenza sanitaria e autorità locali per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti. La dinamica esatta dell’incidente resta ancora da chiarire, lasciando gli automobilisti in attesa di aggiornamenti.

Incidente nel pomeriggio del 17 giugno alla rotonda del casello autostradale a Caorso. Un tir, per cause non chiare, si è ribaltato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’equipaggio della Pubblica Assistenza di Monticelli con l’ambulanza e l’auto infermieristica del 118. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Caorso, tir si ribalta alla rotonda del casello: traffico in tilt

