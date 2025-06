Cantore Washington Spirit l’ex Juventus Women si presenta | Orgogliosa di far parte di questo club non vedo l’ora di festeggiare insieme ai tifosi

Sofia Cantore, ex Juventus Women, si presenta con entusiasmo come nuova giocatrice dei Washington Spirit, felice di entrare a far parte di un club orgoglioso e ambizioso. Con il cuore pulsante di passione e determinazione, l’attaccante italiana si prepara a vivere una nuova sfida, ansiosa di condividere successi e emozioni con tifosi e compagni. La sua avventura americana è appena iniziata e promette grandi emozioni per il futuro!

Cantore Washington Spirit, l’ex Juventus Women si è presentata all’inizio della nuova avventura dopo l’addio alle bianconere. Le parole. Dopo aver lasciato la Juventus Women, Sofia Cantore si è presentata così come nuova giocatrice dei Washington Spirit. Ecco le parole appare sul sito ufficiale. COMUNICATO – «I Washington Spirit hanno ingaggiato l’attaccante italiana Sofia Cantore con un contratto triennale con opzione per la squadra del 2028 in un trasferimento dalla Juventus FC, annunciato oggi DAi club. L’attaccante potrĂ entrare a far parte dello Spirit a partire dal 1° luglio, all’apertura della finestra di mercato estiva della FIFA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cantore Washington Spirit, l’ex Juventus Women si presenta: «Orgogliosa di far parte di questo club, non vedo l’ora di festeggiare insieme ai tifosi»

In questa notizia si parla di: juventus - women - cantore - washington

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Il #WashingtonSpirit ha pagato la clausola rescissoria presente nel contratto di #SofiaCantore infatti, aveva rinnovato a gennaio il suo contratto in bianconero fino al 2028 #juve #juventuswomen #calciofemminile #calciomercato #theonetv7 Vai su X

I piani di mercato della Juventus Women per sostituire Sofia Cantore, promessa al Washington Spirit, nell’immediato e in ottica futura. Nomi e strategie.... Vai su Facebook

Cantore, l'addio alla Juve Women è ufficiale: Difficile trovare un modo...; Juventus Women, UFFICIALE, Sofia Cantore al Washington Spirit: i dettagli; Sofia Cantore lascia la Juventus Women e la Serie A, è ufficiale: Le vittorie non sono mai casuali.

Juventus Women, Sofia Cantore si trasferisce al Washington Spirit - La Juventus Women perde uno dei simboli dello scudetto: Sofia Cantore ha accettato l'offerta del Washington Spirit e proseguirà la sua carriera in America. Si legge su rainews.it

Sofia Cantore lascia la Juventus Women e la Serie A, è ufficiale: "Le vittorie non sono mai casuali" - La campionessa della Juventus Women, Sofia Cantore, ha deciso di lasciare Torino e accettare l'offerta dello Washington Spirit: carriera e storia di una protagonista ... Secondo sport.virgilio.it