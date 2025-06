Cantore lettera emozionante per dire addio alla Juventus Women | Mi hai accolta bambina e mi hai cresciuta Sarò sempre una vostra tifosa Parole che vengono dal cuore – FOTO

Mi hai accolta bambina, cresciuta con te e diventata parte della mia famiglia. La Juventus Women è stata il mio primo grande sogno, un luogo dove ho scoperto la passione e l’amore per il calcio. Oggi, con il cuore colmo di emozioni, saluto questa squadra che mi ha dato tutto. Grazie di cuore, sempre tifosa bianco-neri. Ora si apre un nuovo capitolo, ma i ricordi resteranno per sempre.

Cantore ha voluto salutare la Juventus Women con questa bellissima lettera dopo il suo trasferimento al Washington Spirit. Le sue parole. Sofia Cantore lascia la Juventus Women per trasferirsi al Washington Spirit. Ecco la lettera scritta sui social dall'attaccante per salutare il club bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia Cantore (@sofiacantoree)