Cantiere per la Pace | pubblicato l’avviso

La Regione Umbria lancia il "Cantiere per la pace", un progetto ambizioso e necessario che mira a diffondere valori fondamentali come la pace, la solidarietà e la nonviolenza. Questo avviso invita cittadini, associazioni e istituzioni a partecipare attivamente, contribuendo a rafforzare la vocazione di questa terra di dialogo e accoglienza. Un’opportunità unica per costruire insieme un futuro di armonia e rispetto, promuovendo una cultura di pace condivisa.

La Regione ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ad aderire al " Cantiere per la pace ", il progetto volto a promuovere "la cultura della pace, della solidarietà e della nonviolenza, in linea con la secolare vocazione dell’ Umbria quale terra di dialogo e accoglienza". Approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla pace Fabio Barcaioli, l’iniziativa - spiega la Regione - nasce come spazio stabile di partecipazione e collaborazione tra enti pubblici, realtà del Terzo settore, istituzioni culturali ed educative, associazioni, scuole e singoli cittadini, per costruire una rete attiva e strutturata impegnata nella promozione dei diritti umani, della coesione sociale e dell’educazione civica e democratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere per la Pace: pubblicato l’avviso

In questa notizia si parla di: pace - cantiere - pubblicato - avviso

Il Presidente dell'Ars Galvagno inaugura il cantiere di lavoro nel Parco di Salinella. Il sindaco Grillo: “La riqualificazione rappresenta un profondo cambiamento per Sappusi e per il futuro della città” “Con grande piacere accogliamo il Presidente dell'Assemblea Vai su Facebook

Cantiere per la Pace: pubblicato l’avviso; A Perugia tornano gli Avanti Tutta Days; L’Umbria lancia il “Cantiere per la Pace”: al via le adesioni al progetto regionale.

Cantiere per la Pace: pubblicato l’avviso - La Regione ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ad aderire al " Cantiere per la pace ", il progetto volto a promuovere "la cultura della pace, della solidarietà ... Secondo lanazione.it

Regione pubblica avviso per aderire al Cantiere per la pace - La Regione ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ad aderire al "Cantiere per la pace", il progetto volto a promuovere "la cultura della pace, della solidarietà e ... Da ansa.it