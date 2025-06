Canottaggio Antonio Colamonici | Ho visto grande dedizione lo spirito è quello giusto

Come sempre, il mio bilancio non si lega al numero delle medaglie conquistate ma alla crescita tecnica e all’unità del team, elementi fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi più ambiziosi. Antonio Colamonici ha mostrato grande dedizione e spirito sportivo, sottolineando che il vero successo si costruisce con impegno e passione. È questa la chiave per portare l’Italia del canottaggio ai vertici internazionali.

Al termine della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio, andata in scena a Varese, ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione, nella quale si sono disputati anche gli Europei, il direttore tecnico dell'Italia, Antonio Colamonici, che al sito federale ha espresso tutta la propria soddisfazione. I veri obiettivi del DT azzurro: " Come sempre, il mio bilancio non si lega al numero delle medaglie conquistate ma alla verifica del cammino della nostra Nazionale in direzione delle Olimpiadi di Los Angeles, passando dai prossimi tre Mondiali di Shanghai 2025, Amsterdam 2026 e, molto importante perché saranno in palio i pass olimpici e paralimpici, Lucerna 2027 ".

