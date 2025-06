Canoa velocità i convocati dell’Italia per gli Europei | 27 azzurri in gara a Racice

L'Italia si prepara a conquistare le acque di Racice ai Campionati Europei di canoa velocità e paracanoa, dal 19 al 22 giugno. Con una squadra di 27 atleti, tra cui 20 esperti nella disciplina e 7 coraggiosi paracanoisti, l’Italia punta a brillare in questa emozionante sfida continentale. Scopriamo insieme i protagonisti e le sfide che li attendono in questa grande avventura sportiva.

Saranno 27 nel complesso gli italiani in gara da giovedì 19 a domenica 22 giugno agli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in programma a Racice (Cechia): 20 azzurri saranno impegnati nella canoa velocità, mentre 7 rappresenteranno l'Italia nella paracanoa. Per quanto concerne la canoa velocità, saranno in gara nel kayak maschile dieci azzurri, ovvero Manfredi Rizza, Tommaso Freschi, Giacomo Cinti, Simone Bernocchi, Samuele Burgo, Giovanni Francesco Penato, Francesco Lanciotti, Andrea Schera, Riccardo Baldan ed Andrea Dal Bianco. Saranno al via nel kayak femminile sei italiane, ovvero Agata Fantini, Lucrezia Zironi, Susanna Cicali, Meshua Marigo, Irene Bellan e Sara Mrzyglod, nella canadese maschile quattro azzurri, ovvero Carlo Tacchini, Gabriele Casadei, Nicolae Craciun e Mattia Alfonsi, mentre l'Italia sarà assente nella canadese femminile.

