Canoa slalom i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Praga | due cambi rispetto a Pau

Pronti a sfrecciare tra le rapide di Praga, l’Italia si prepara a conquistare la terza tappa della Coppa del Mondo di canoa slalom 2025. Con 10 atleti in gara e due novità rispetto a Pau, il team italiano si presenta determinato a lasciare il segno. Tra conferme e sorprese, gli azzurri sono pronti a vivere un’emozionante sfida che promette spettacolo e adrenalina. La competizione è alle porte: chi brillerà sulle acque ceche?

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno si terrà a Praga, in Cechia, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom: l'Italia sarà presente con 10 elementi all'appuntamento ceco, con due cambi tra gli atleti rispetto a quelli in gara a Pau nello scorso fine settimana. Nel kayak maschile vengono confermati Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, mentre Michele Giuseppe Pistoni sostituisce Marcello Beda. Confermate anche le due azzurre del kayak femminile, nel quale saranno in gara Stefanie Horn e Chiara Sabattini. Nella canadese maschile trova spazio Paolo Ceccon, che prende il posto di Marino Spagnol, mentre al suo fianco ci saranno sempre Martino Barzon e Flavio Micozzi.