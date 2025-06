Cane trovato morto tra i rifiuti a Orsogna | Lndc Animal Protection sporge denuncia per maltrattamenti

Un orribile episodio scuote la comunità di Orsogna: un pastore abruzzese è stato ritrovato senza vita tra i rifiuti, in condizioni di degrado inspiegabile. La LNDc Animal Protection ha immediatamente presentato denuncia, denunciando maltrattamenti e negligenze. Questo triste evento solleva ancora una volta il gravissimo problema del maltrattamento animale, chiedendo interventi concreti per proteggere chi non può difendersi. È ora di agire e fare la differenza.

Sul drammatico episodio di maltrattamento animale accaduto nei giorni scorsi da Orsogna, dove un pastore abruzzese è stato trovato morto in un ambiente di totale degrado, tra rifiuti ed escrementi, senza cibo e acqua anche la Lndc Animal Protection sporge denuncia. Già i carabinieri della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Cane trovato morto tra i rifiuti a Orsogna: Lndc Animal Protection sporge denuncia per maltrattamenti

In questa notizia si parla di: trovato - rifiuti - orsogna - protection

Cane trovato morto tra i rifiuti a Orsogna: Lndc Animal Protection sporge denuncia per maltrattamenti.

Cane trovato morto tra rifiuti ed escrementi, proprietario denunciato per maltrattamenti - A scoprire il corpo del cane, un pastore abruzzese, sono stati in carabinieri di Orsogna, cittadina della provincia di Chieti. Come scrive blitzquotidiano.it

Corpo di un cane trovato tra rifiuti e escrementi a orsogna: denunciato il proprietario per maltrattamenti - Un cane è stato trovato morto in condizioni di grave trascuratezza a Orsogna, Chieti; il proprietario denunciato per maltrattamento, mentre le autorità sanitarie e i carabinieri indagano sul caso. Riporta gaeta.it