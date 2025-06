Cane anziano costretto dalla sua persona di riferimento a camminare sull'asfalto bollente | salvato dai volontari

Un gesto di coraggio e solidarietà ha salvato un anziano Labrador nel Torinese, vittima di un’azione crudele che lo aveva costretto a camminare su un asfalto ardente. Domenica 15 giugno, volontari, forze dell’ordine e soccorritori si sono uniti per ridare speranza a questo fedele amico, ora al sicuro e in fase di recupero. La storia ci ricorda quanto sia importante proteggere chi non può difendersi da solo. Continua a leggere.

Domenica 15 giugno, nel Torinese, un Labrador anziano è stato salvato dall'intervento congiunto di 118, carabinieri e volontari Enpa. Trascinato sull’asfalto bollente dal suo umano ha riportava gravi ustioni. Ora è al sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

