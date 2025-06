Candidato sindaco di New York arrestato dagli agenti all' uscita del tribunale Aiutava un immigrato

Un gesto di solidarietà si trasforma in un episodio imprevisto: Brad Lander, candidato sindaco di New York, è stato arrestato dagli agenti all'uscita del tribunale mentre aiutava un immigrato. La scena, carica di tensione, ha sollevato molte domande sulla gestione delle politiche migratorie e sul coraggio di chi si schiera al fianco dei più deboli. Un episodio che invita a riflettere su valori e diritti fondamentali.

Brad Lander stava accompagnando un imputato fuori dalla corte quando è stato afferrato da agenti dell'immigrazione, sbattuto contro un muro e ammanettato.

Nuovo proteste sono scoppiate a Los Angeles contro i raid delle autorità per l'immigrazione. Gli agenti hanno utilizzato ancora una volta i gas lacrimogeni. Trump ha ordinato l'invio di 2.000 agenti della Guardia Nazionale.

