CANALE 5 | IL NUOVO GAME DEL PRESERALE E IL GIUDIZIO SUI 6 CONDUTTORI TESTATI

Canale 5 si appresta a rivoluzionare il suo preserale con un nuovo game show, pronto a catturare l’attenzione del pubblico. Dopo aver testato diversi conduttori, il canale si prepara a lanciare "Let’s Make a Deal", un format americano storico e coinvolgente. Con tante novità all’orizzonte, la domanda ora è: quale conduttore saprà conquistare il cuore degli spettatori? La sfida è appena iniziata!

Canale 5 metterà mano al preserale mentre in access al momento si va verso la riconferma di Striscia la Notizia. Nella fascia che precede il Tg5 delle 20 arriverà un nuovo game show. Avevamo parlato anche qui di vari test che sono stati fatti con altrettanti conduttori. Gli ultimi dettagli arrivano da Gabriele Parpiglia che svela che sono state girate tre puntate zero del quiz in arrivo dall’America “Let’s Make a Deal”, storico format nato nel 1963. Come funziona Let’s Make a Deal, il nuovo preserale di Canale 5? I concorrenti vengono selezionati dal pubblico in studio, chiamati “traders”, e devono fare delle “trattative” con il conduttore. 🔗 Leggi su Bubinoblog