Can Yaman presenta Sandokan all' Italian Global Series Festival | ecco quando

Grande attesa per l'Italian Global Series Festival di Riccione, che dal 21 al 28 giugno accoglierà i protagonisti delle serie più amate! Tra questi, spicca la presenza di Can Yaman, ospite d’eccezione per presentare Sandokan, il nuovo capolavoro Rai rivisitato in chiave moderna. Fan di Yaman e appassionati di serial italiani, preparatevi a vivere un evento imperdibile: l’autunno 2025 promette di portare in tv una nuova avventura della leggendaria tigre della Malesia!

L'attore ospite sarà ospite all'Italian Global Series Festival di Riccione per presentare Sandokan, la nuova serie Rai rivisitazione del successo anni '70. Una notizia che farà felici le fans di Can Yaman: l'attore turco sarà all' Italian Global Series Festival, che si svolgerà a Riccione dal 21 al 28 giugno. Can Yaman infatti, sarà nella città romagnola per presentare Sandokan, l'attesa serie Rai che dovrebbe andare in onda tra l'autunno 2025 e l'inizio del prossimo anno. Quando e a che ora Can Yaman sarà a Riccione Ma qual è il giorno in cui Can Yaman sarà ospite? Il festival ha annunciato la sue presenza per martedì 24 giugno alle 17. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Can Yaman presenta Sandokan all'Italian Global Series Festival: ecco quando

Ecco, quando dico di aspettare le fonti ufficiali e non i gossippari e prime donne: Can sarà presente a Riccione! #Sandokan approda a Riccione! Il 24/6 saremo all’Italian Global Series Festival 2025 con Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi e altr Vai su X

Variety All'Italian Global Series Festival, il programma italiano in concorso quest'anno offre una vetrina di ottime produzioni italiane tra cui Sandokan. Guidata dalla star turca Can Yaman, la serie evento prodotta da Lux Vide reinterpreta uno show che, per Vai su Facebook

