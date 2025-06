Camucia torna Sport sotto le stelle | sport cultura e solidarietà con Samuele Angori e il concerto degli AUCH

Venerdì 20 giugno, Camucia si trasforma in un palcoscenico di energia e solidarietà con “Sport sotto le stelle”: un evento che unisce sport, cultura e integrazione. Ospite speciale, il calciatore Samuele Angori, e il concerto degli Auch promettono una serata indimenticabile dedicata a coinvolgere tutta la comunità. Preparatevi a vivere un’esperienza ricca di emozioni, divertimento e valori condivisi, perché qui lo sport è il linguaggio universale che unisce tutti noi.

Venerdì 20 giugno Camucia ospita una nuova edizione di “Sport sotto le stelle”, l’evento dedicato a sport, inclusione e intrattenimento. Ospite d’eccezione sarà il calciatore Samuele Angori, cortonese del Pisa Calcio, presente all’inaugurazione alle 18:00 in piazza Sergardi. L’intera cittadina sarà animata da esibizioni sportive, laboratori per bambini, stand informativi delle associazioni del terzo settore, oltre a mercatini, street food e visite guidate. Attività in programma in via Lauretana, via Sandrelli, via Ipogeo, Parco del Rondò, Pinetina e viale Regina Elena. Alle 21:00 spazio alle premiazioni di atleti e realtà locali, seguite alle 22:30 dal concerto gratuito della band “AUCH – All U Can Hit”. 🔗 Leggi su Lortica.it