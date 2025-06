Campo largo mai Nato Crosetto invita a pranzo i parlamentari dell' assemblea | il Pd ci sarà M5s e Avs no

Il campo largo si sfalda, anche a tavola: il ministro Crosetto invita i parlamentari all'assemblea, ma il PD accetta mentre M5S e AVS declinano. Un gesto che mette in luce le tensioni politiche in vista del vertice NATO di L'Aia. Tra alleanze e divergenze, la politica italiana si prepara a una settimana decisiva: sarà solo l'inizio di nuove sfide?

Il campo largo si spacca anche per un invito a pranzo. Soprattutto se è un'iniziativa del ministro Guido Crosetto alla vigilia del vertice Nato dell'Aia in program.