Campi flegrei il ministro Musumeci | Nessun problema per l' America' s Cup

Il ministro Musumeci conferma che l'America's Cup a Napoli rappresenta un grande onore per la città e la regione, sottolineando l'importanza di una gestione equilibrata e vigile per affrontare eventuali sfide. La presenza di questo evento internazionale valorizza il nostro territorio e rafforza il suo ruolo nel panorama nautico mondiale. È un’occasione unica per mostrare il meglio di Napoli: un mix di tradizione, innovazione e ospitalità.

L'America's Cup a Napoli? "Naturalmente non sono io a gestire eventi internazionali come questo, che fa onore a Napoli e alla Campania. Ma in un quadro di gestione della normalità, essendo necessario convivere in maniera vigile con il rischio, non vedo ragioni per le quali questo evento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Campi flegrei, il ministro Musumeci: “Nessun problema per l'America's Cup”

