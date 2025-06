Campi Bisenzio 17enne ucciso | autista bus dove Maati cercò rifugio indagato per omissione di soccorso

Una tragedia scuote Campi Bisenzio, dove la morte di Maati Moubakir, 17enne, ha sconvolto la comunità. L'autista del bus di Autolinee Toscane, coinvolto la notte del 29 dicembre 2024, è ora indagato per omissione di soccorso: un episodio che solleva interrogativi sulla responsabilità e sulla sensibilità delle autorità in situazioni di emergenza. La vicenda rimane ancora aperta, lasciando il pubblico in attesa di chiarimenti e giustizia.

La Procura di Firenze ha indagato per omissione di soccorso l'autista del bus di Autolinee Toscane, sul quale la notte del 29 dicembre 2024, a Campi Bisenzio (Firenze) cercò di salire Maati Moubakir L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Campi Bisenzio, 17enne ucciso: autista bus dove Maati cercò rifugio indagato per omissione di soccorso

