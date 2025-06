Campania Calenda dice ‘no’ a Fico | Se non convinti del candidato passiamo la mano

In un contesto politico sempre più frammentato, le parole di Carlo Calenda risuonano chiare: in Campania, se non si è certi del candidato, meglio passare oltre. La sua fermezza nel rifiutare Roberto Fico alle regionali riflette la volontà di garantire scelte convinte e responsabili, evitando compromessi superficiali. Un messaggio che invita alla riflessione sulla qualità della rappresentanza e sull'importanza di decisioni ponderate. La sfida ora è trovare un equilibrio che soddisfi tutte le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Carlo Calenda dice 'no' a Roberto Fico in vista delle regionali in Campania. "Le regionali per noi sono molto complicate, perché non c'è un voto di opinione. Se non siamo convinti del candidato, passiamo la mano: né con l'uno né con l'altro", ha detto il leader di Azione a SkyTg24. "Fico no", ha . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

