Campania Calenda dice no a Fico | Candidato populista che porta le lancette indietro

In un contesto politico sempre più complesso, Carlo Calenda si schiera fermamente contro Roberto Fico, definendolo un candidato populista che porta le lancette indietro. Intervistato da Sky TG24, il leader di Azione chiarisce la sua posizione, sottolineando che le alleanze per le elezioni regionali in Campania non includeranno figure come Fico, ritenute inadatte a rappresentare un futuro innovativo e progressista. La sfida è aperta: il cuore delle regionali batte anche sulla scelta dei candidati.

Intervistato da Sky TG24, Carlo Calenda ha escluso Roberto Fico dalle alleanze per le elezioni regionali in Campania, affermando che Azione non intende sostenere « candidati populisti che portano le lancette indietro ». Sempre Calenda sul no all'ex presidente della Camera dei deputati, che era stato eletto in parlamento col Movimento 5 stelle: «Per noi le Regionali molto complicate, perché non c'è un voto di opinione. Se non siamo convinti del candidato, passiamo la mano: né con l'uno né con l'altro». Campania, Marche, Toscana, Puglia, Veneto e Valle d'Aosta: sei le regioni chiamate alle urne, forse in un unico election day autunnale.

