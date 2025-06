Camorra e sangue a Ponticelli | sei arresti per tre omicidi

L’ombra della violenza si abbatte ancora sulla periferia di Napoli, dove la faida tra clan camorristici infiamma le strade di Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Questa mattina, la Polizia ha eseguito sei arresti per tre omicidi, segnando un’altra pagina cruenta di un conflitto che non conosce fine. Un triste promemoria delle conseguenze di alleanze spezzate e tradimenti nel cuore della criminalità organizzata. L'articolo Camorra e sangue a Ponticelli: sei arresti per tre omicidi sembra essere il…

Una faida di camorra consumata tra le strade di Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, tra alleanze spezzate, tradimenti e piombo. Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, per tre omicidi aggravati dal metodo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Camorra e sangue a Ponticelli: sei arresti per tre omicidi

