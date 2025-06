Camorra e politica a Giugliano | la Cassazione annulla l’ordinanza per Pella Pella

Un colpo di scena scuote il fronte giudiziario a Giugliano, nel cuore della lotta tra camorra e politica. La Cassazione annulla l’ordinanza che aveva condannato Gaetano Diana, noto come “Pella Pella”, sospettato di essere un punto di riferimento per i clan locali. Questa decisione apre nuovi interrogativi sulle alleanze oscure che legano criminalità e potere politico nella cittadina campana, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Colpo di scena giudiziario nel maxi-inchiesta sul patto tra camorra e politica a Giugliano. La Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Gaetano Diana, classe 1976, alias “Pella Pella”, presunto braccio destro di Domenico Pirozzi, detto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Camorra e politica a Giugliano: la Cassazione annulla l’ordinanza per “Pella Pella”

