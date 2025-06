Cammarano | Il Tar ferma il progetto dell’impianto al biometano a Capaccio

Cammarano: il TAR ferma il progetto dell’impianto a biometano a Capaccio. Tempo di lettura: 2 minuti. “Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società proponente contro il Comune di Capaccio Paestum in merito alla procedura per la realizzazione di un impianto a biometano in via Tempa di Lepre. Una decisione significativa, che rappresenta un primo importante risultato nella gestione del nostro territorio. Questo esito è frutto dell’impegno collettivo dei cittadini, alimentando speranze e determinazione per un futuro più sostenibile e

Tempo di lettura: 2 minuti "Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società proponente contro il Comune di Capaccio Paestum in merito alla procedura per la realizzazione di un impianto a biometano in via Tempa di Lepre. Una decisione significativa, che rappresenta un primo importante risultato nella gestione del nostro territorio. Questo esito è frutto dell'impegno collettivo dei cittadini, del Comitato 'Le 5 Terre' e di rappresentanti locali come Michele Contegiacomo ed Ernesto Franco, che hanno sostenuto questa battaglia con determinazione.

