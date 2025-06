Camion senza freni finisce tra due palazzi | ferito l’autista

Un incidente mozzafiato ha sconvolto il quartiere Montecalvario a Napoli: un camion senza freni, in preda a una discesa incontrollabile, si è schiantato tra due palazzi, mettendo a rischio numerose vite. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. La scena rimarrà impressa nella memoria dei residenti, ricordandoci quanto possa essere sottile il confine tra routine e emergenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente spettacolare che poteva avere conseguenze ben più importanti quello verificatosi a metà mattinata a Napoli con un camion che a causa della improvvisa rottura dei freni ha preso velocità in discesa finendo la propria corsa incastrato tra due palazzi di via Francesco Girardi, nel quartiere Montecalvario. Ferito l’ autista, un 48 enne, che è rimasto intrappolato nell’abitacolo fino a quando i vigili del fuoco non sono intervenuti per liberarlo. Panico tra la folla in un’arteria piuttosto trafficata di mattina. Il mezzo – con i freni fuori uso – ha preso velocità facendo temere il peggio e travolgendo alcune auto in sosta prima di finire la propria corsa di traverso tra i due marciapiedi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Camion senza freni finisce tra due palazzi: ferito l’autista

In questa notizia si parla di: camion - freni - palazzi - ferito

