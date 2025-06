camion a fuoco in a14 le fiamme si propagano in un campo di grano disastro sfiorato

Un incendio devastante ha coinvolto un camion sulla carreggiata sud dell’A14, con le fiamme che si sono propagate fino a un campo di grano vicino, rischiando di provocare un disastro ambientale. Le squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto, Ascoli e Fermo sono intervenute tempestivamente su tre fronti per domare l’emergenza. Ma cosa ha causato questa terribile situazione? Scopriamolo insieme.

L'incendio di un camion sulla carreggiata sud dell'autostrada A14 ha innescato alcune complicazioni che hanno richiesto l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto prima di Ascoli e Fermo poi, per operare contemporaneamente su tre fronti. Procediamo per ordine. Intorno alle 13,30 è scattata la richiesta di intervento per un autoarticolato in fiamme che trasportava cavi elettrici e attrezzature varie, probabilmente a seguito di un problema tecnico. Il conducente è stato bravissimo a non fermare il mezzo all'interno della galleria Monterenzo per poi bloccarlo subito dopo il tunnel e abbandonare velocemente la cabina che era già avvolta dalle fiamme.