Camila Mendes mostra il costume di Teela per Masters of the Universe!

Camila Mendes svela il suo splendido costume di Teela per *Masters of the Universe*, lasciando tutti a bocca aperta. Mentre Nicholas Galitzine celebra la fine delle riprese con una schiena muscolosa, lei si diverte con un gustoso hamburger e patatine, ma il suo look da eroina è irresistibile. L’attesa cresce: il film con He-Man arriverà al cinema in un’edizione imperdibile, pronto a conquistare i fan di tutto il mondo!

Mentre Nicholas Galitzine ha mostrato la sua schiena muscolosa per celebrare la fine delle riprese di Masters of the Universe, Camila Mendes si mostra allegramente alle prese con un hamburger con tanto di patatine. Quello che però non sfugge è che l’attrice, che nel film interpreta Teela, indossa proprio il costume dell’eroina del film che vedrĂ He-man arrivare al cinema in carne e ossa. “È tutto per i MOTU”, scrive Mendes. “Interpretare Teela è stata una delle esperienze piĂš emozionanti e impegnative della mia carriera. La settimana di suspense tra la mia audizione finale e l’ottenimento della parte è stata a dir poco straziante. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

