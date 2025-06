Camerino Pedalando sui luoghi della scintilla cappuccina | torna il ciclopellegrinaggio di 35 km

Preparati a vivere un'esperienza unica tra storia, natura e spiritualità: torna il ciclopellegrinaggio di Camerino, un viaggio di 35 km tra i luoghi dei primi frati cappuccini. Domenica 29 giugno, alle ore 16:00, il convento sarà il punto di partenza di questa avventura che mette insieme sport e cultura, invitando tutti gli appassionati a pedalare insieme lungo sentieri ricchi di significato. Non perdere l’occasione di scoprire il cuore della spiritualità cappuccina pedalando in compagnia!

Anche quest’anno torna l’appuntamento con il ciclopellegrinaggio in bicicletta alla scoperta dei luoghi dove vissero i primi frati cappuccini. Domenica 29 giugno, a partire dalle ore 16:00, il ritrovo è presso il convento dei Cappuccini di Camerino per un percorso di 35 chilometri immerso nella storia e nella natura. L’iniziativa, pensata per unire sport, cultura e spiritualità, invita tutti gli appassionati a pedalare insieme lungo i sentieri che raccontano la nascita di questo importante ordine religioso. Per informazioni e per il noleggio biciclette è possibile contattare Gianni al numero 338 838 4624. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it