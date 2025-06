Camera approva mozione di Iv su attrazione ricercatori sorpresa in Aula

In un momento di grande fermento politico, la Camera ha approvato all’unanimità la mozione di Iv, prima firma Maria Elena Boschi, dedicata alle politiche di attrazione dei ricercatori. Un gesto che segna una forte volontà di investire nel futuro della ricerca in Italia, nonostante il parere contrario del governo. La decisione apre nuove prospettive e pone l’accento sull’impegno bipartisan per valorizzare il talento e l’innovazione nel nostro Paese.

La maggioranza alla Camera ha votato compattamente a favore di una mozione di Iv, prima firma di Maria Elena Boschi, sulle politiche per attrarre i ricercatori, nonostante il parere contrario espresso dal governo con il viceministro Valentino Valentini. Valentini ha dato parere favorevole alla sola mozione di maggioranza e negativo a "tutte le mozioni" delle opposizioni. Sono state quindi respinti i documenti di Azione, Pd, Avs e M5s, e approvato quello di maggioranza. E' stata quindi votata la mozione di Iv che è risultata approvata all'unanimità suscitando un brusio in Aula. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Camera approva mozione di Iv su attrazione ricercatori, sorpresa in Aula

In questa notizia si parla di: mozione - camera - ricercatori - approva

Gaza,Camera approva mozione maggioranza - La Camera ha approvato la mozione della maggioranza sulle iniziative concernenti l'evoluzione in Cisgiordania e Gaza, con 166 voti favorevoli.

Camera approva mozione di Iv su attrazione ricercatori, sorpresa in Aula; Camera: ok mozione Iv con parere contrario Governo su ricercatori Ue ed extra Ue; Che cosa ha votato il Parlamento sul ritorno del nucleare.

Università, la maggioranza vota contro il governo: sì alla mozione Boschi - Il testo sulle politiche per attrarre i ricercatori passa nonostante il parere contrario espresso dal viceministro Valentini ... Si legge su msn.com

Università, maggioranza non segue governo e vota mozione Iv - ROMA, 17 GIU – La maggioranza alla Camera ha votato compattamente a favore di una mozione di Iv, prima firma di Maria Elena Boschi, sulle politiche per attrarre i ricercatori, nonostante il parere con ... Lo riporta lasicilia.it