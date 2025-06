Cambio di prospettiva | I viaggiatori ricercano esperienze uniche

desideri, dall’altro si assiste a un rafforzamento della sostenibilità e del turismo responsabile. In questo quadro dinamico, le aziende devono innovare e adattarsi per soddisfare le nuove aspettative, creando connessioni autentiche e memorabili con chi sceglie di esplorare il mondo. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra personalizzazione e responsabilità, per offrire un viaggio che sia non solo unico, ma anche consapevole e sostenibile.

"Il settore turistico si trova di fronte a sfide complesse e in continua evoluzione, riflesso delle profonde trasformazioni in atto", dice Katia Cazzaniga, Senior Director Corporate Reputation Ipsos. Ipsos, partner del nostro giornale, racconta lo scenario del settore. "Da un lato, emerge una crescente attenzione all’individualità, con i viaggiatori alla ricerca di esperienze sempre più personalizzate che rispecchino i propri valori e aspirazioni - prosegue - Dall’altro, si osserva una marcata tendenza a concentrarsi sul presente, che influenza i processi decisionali rendendoli più rapidi e talvolta impulsivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cambio di prospettiva: "I viaggiatori ricercano esperienze uniche"

In questa notizia si parla di: viaggiatori - esperienze - cambio - prospettiva

FESTA DELL’ARMA TRASPORTI E MATERIALI, IN OCCASIONE DEL 109° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEGLI ALTIPIANI, E CAMBIO DEL COMANDANTE TRAMAT Si è rinnovata l’epopea degli Autieri, che nell’occasione hanno salutato uno straordi Vai su Facebook

Cambio di prospettiva: I viaggiatori ricercano esperienze uniche; Nel 2025 cambio di rotta per i viaggi di lusso. I piani di Luxury Group by Marriott.

Esperienze di viaggio: i viaggiatori benestanti il 46% di tutta la spesa - I viaggiatori benestanti rappresentano quasi la metà della spesa complessiva destinata alle esperienze. Come scrive guidaviaggi.it

Italiani popolo di viaggiatori: ecco quali esperienze e vacanze sono più in trend - Anche il 2024 secondo alcuni report sarà un anno pieno di viaggi ed esperienze per gli italiani ... adnkronos.com scrive