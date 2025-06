Cambio della guardia al vertice dell' ordine degli Architetti Ppc di Ancona | Gloria Vitali è il nuovo presidente

Una nuova era si apre all’Ordine degli Architetti PPC di Ancona con il cambio al vertice: Gloria Vitali, la nuova presidente, invita a un percorso di crescita condiviso, valorizzando esperienza e innovazione. Con un focus sul dialogo e l’inclusione, mira a rafforzare la professione architettonica in un contesto dinamico e aperto al futuro. La sua visione promette di portare l’ordine verso nuove sfide e successi, consolidando un ruolo sempre più centrale nel territorio.

ANCONA – «Consolidare la professione dell’architetto attraverso un percorso aperto al confronto, ampio e condiviso, mettendo a frutto l’esperienza e i risultati maturati in questi anni ma al contempo dando spazio alle voci e alle istanze degli iscritti». Ecco la sintesi del programma di mandato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Cambio della guardia al vertice dell'ordine degli Architetti Ppc di Ancona: Gloria Vitali è il nuovo presidente

