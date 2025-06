Cambio al vertice per Strade sicure | il colonnello Roberto Pace è il nuovo comandante

L'operazione Strade Sicure si rinnova con un nuovo capitolo: il colonnello Roberto Pace, comandante del Quinto reggimento Fanteria Aosta, prende il comando del raggruppamento Sicilia, portando nuova energia e competenza in questa missione cruciale per la sicurezza pubblica. Un cambio di leadership che promette di rafforzare ulteriormente l’efficacia delle operazioni e la tutela dei cittadini siciliani. La sfida è aperta: insieme, verso un futuro più sicuro.

Cambio al vertice del raggruppamento Sicilia per l'operazione Strade sicure. Il colonnello Salvatore D'Angela, comandante del Quarto reggimento Genio guastatori, ha ceduto il comando al colonnello Roberto Pace, comandante del Quinto reggimento Fanteria Aosta.

