Cambio al vertice dei carabinieri di Mogliano | Salvatore Vena nuovo comandante

Il mondo delle forze dell’ordine si rinnova con un volto noto e stimato: il Luogotenente Carica Speciale Salvatore Vena, 52 anni, prende il comando della Stazione di Mogliano Veneto, portando con sé anni di esperienza e dedizione. Dopo aver guidato con successo la stazione di Casale sul Sile per oltre sette anni, ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo, garantendo sicurezza e vicinanza ai cittadini del territorio.

Il Luogotenente Carica Speciale Salvatore Vena ha assunto lunedì scorso il comando della Stazione Carabinieri di Mogliano Veneto, subentrando nella nuova funzione dopo aver retto per oltre sette anni la Stazione di Casale sul Sile. Cinquantadue anni, originario di Vicenza, il Luogotenente Vena. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cambio al vertice dei carabinieri di Mogliano: Salvatore Vena nuovo comandante

