Cambiamo vita vendiamo casa e andiamo a vivere in camper a Fuerteventura Non vogliamo essere truffati come lo siamo in Italia con tutte le tasse | la storia di Stefania e Luciano

Stefania e Luciano hanno deciso di cambiare radicalmente vita: vendere casa, lasciare le tasse italiane alle spalle e trasferirsi a Fuerteventura per vivere in camper. Una scelta coraggiosa, nata dal desiderio di libertà e di avventure nuove, lontano dai vincoli tradizionali. Ma come affrontano le sfide di questa rivoluzione personale? Scopriamo insieme il loro emozionante viaggio verso un’esistenza più autentica e senza truffe.

“Stiamo lasciando tutto per partire, un viaggio di sola andata con il camper, questa è la casa che ho messo in vendita con un terreno e si cambia vita “. Questo il messaggio di Stefania che, assieme al marito Luciano, ha deciso di lasciare la sua vita qui e di trasferirsi a Fuerteventura. E quando qualcuno nei commenti chiede che lavoro faranno, rispondono così: “Lavoreremo in camper, parte del nostro lavoro lo porteremo con noi con questi pc. Il resto lo vedremo passo passo quando saremo lĂ . Creeremo lì la nostra vita”. Lasciano l’Italia con rammarico? Non proprio: “ Cambiamo vita per non esser truffati come lo siamo in Italia con tutte le tasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cambiamo vita, vendiamo casa e andiamo a vivere in camper a Fuerteventura. Non vogliamo essere truffati come lo siamo in Italia con tutte le tasse”: la storia di Stefania e Luciano

