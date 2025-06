Calvi Famiglie e Amministrazione chiedono l’attivazione urgente di due sezioni per l’infanzia e due per la primaria

In un momento cruciale per il futuro dei giovani calvini, le famiglie e l’amministrazione comunale si uniscono con determinazione per richiedere l’attivazione urgente di due sezioni per l’infanzia e altrettante per la primaria. Questa richiesta rappresenta un passo fondamentale per garantire a ogni bambino un’istruzione di qualità e un ambiente scolastico adeguato alle proprie esigenze. La loro voce è un richiamo forte e deciso alla priorità educativa del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Scuola di Calvi (BN): Famiglie e Amministrazione chiedono l’attivazione urgente di due sezioni per l’infanzia e due per la primaria L’Amministrazione Comunale di Calvi (BN), insieme ai genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, ha avviato un’azione istituzionale forte e chiara per la tutela del diritto all’istruzione dei bambini del territorio. – così in una nota Argenio Vincenzo Presidenza del Consiglio Comunale di Calvi. Sono state inviate formali richieste al Ministro dell’Istruzione e del Merito, alla Direzione Regionale Campania, al D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calvi, Famiglie e Amministrazione chiedono l’attivazione urgente di due sezioni per l’infanzia e due per la primaria

