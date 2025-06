Caltagirone consiglio comunale straordinario dedicato alla ex zona industriale

Il consiglio comunale di Caltagirone si prepara a un momento cruciale con una seduta straordinaria dedicata alla ex zona industriale, convocata dal presidente Francesco Incarbone. Un appuntamento imperdibile che promette di accendere i riflettori su un’area strategica per il rilancio della città . Alle 20 di mercoledì 18 giugno, nell’aula “Luigi Sturzo”, si discuterà un ordine del giorno volto a delineare il futuro di questa importante area urbana, ponendo le basi per nuove opportunità e sviluppo.

Convocato dal presidente Francesco Incarbone, il consiglio comunale di Caltagirone si riunirĂ , in seduta straordinaria e urgente, come di consueto nell'aula "Luigi Sturzo", alle 20 di mercoledì 18 giugno, per trattare l'ordine del giorno presentato dai consiglieri del centrosinistra

