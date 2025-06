Calhanoglu vuole il Galatasaray! L’Inter attende offerta giusta – SM

Hakan Calhanoglu desidera tornare al Galatasaray, mentre l’Inter attende l’offerta giusta per concretizzare la sua cessione. Nonostante l’infortunio che lo tiene fuori dal campo, il centrocampista è determinato a intraprendere una nuova avventura in Turchia, aprendo così un capitolo emozionante della sua carriera. La trattativa è in corso, e i prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro di Calhanoglu.

Hakan Calhanoglu è infortunato in questo momento e salterà il prossimo impegno dell'Inter contro il Monterrey. Il giocatore vuole il Galatasaray, da Sport Mediaset arrivano aggiornamenti. SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu vuole il Galatasaray, gli intermediari con l' Inter sono a lavoro. Il calciatore non spinge ancora per la cessione, ma gradirebbe la destinazione Turchia per cominciare una nuova esperienza dopo gli ultimi quattro anni in nerazzurro. Tante gioie, ma due delusioni pesantissime nella finali di Champions League contro Manchester City e Psg. E l'addio in questo momento non sarebbe proprio negativo, anche perché nell'ultimo anno il turco ha subito più di quattro infortuni muscolari e tutt'ora sta convivendo con un altro problema.

