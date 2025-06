Calhanoglu per l’Inter non è incedibile ma servono 40 milioni o quasi Corsport

Calhanoglu, il centrocampista turco che ha dato tanto all’Inter, non è più incedibile come in passato. Secondo il Corsport, l’Inter valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, ma le recenti stagioni segnate da infortuni hanno sollevato dubbi sulla sua totale affidabilità. La società nerazzurra desidera mantenere alta la propria richiesta, pronta a negoziare senza svendere, ma anche aperta a cedere se le condizioni sono giuste. A…

Calhanoglu, l’Inter vuole venderlo ma alle sue condizioni: 40 milioni (Corsport) Calanhoglu, il Corriere dello Sport sui dubbi dell’Inter: «Gli infortuni nella stagione appena conclusa hanno instillato dubbi. L’Inter sarebbe anche disposta a sacrificarlo, ma non a regalarlo. E la richiesta attuale è 40 milioni». Scrive il Corsport: «L’imperativo è tenere l’asticella alta. Ma la realtà è che Calhanoglu non è incedibile per l’Inter, anzi. A determinate condizioni, insomma, il turco può lasciare i colori nerazzurri. E, volendo, questa sembra davvero l’estate giusta perché possa accedere. Si tratta, però, di uno scenario che deve ancora prendere corpo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calhanoglu, per l’Inter non è incedibile ma servono 40 milioni o quasi (Corsport)

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - milioni - corsport

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

#Galatasaray su #Calhanoglu, l’#Inter vorrebbe rimanere sulla sua valutazione del cartellino di 40-45 milioni di euro ? Qualora il turco forzasse la mano il club potrebbe valutare comunque uno sconto evitando così di tenere un giocatore scontento @corsp Vai su X

#Chivu ha dato a #Frattesi garanzie sulla volontà di impiegarlo con continuità nella prossima #Inter: il centrocampista sta rivalutando l’idea di lasciare Milano. Per #Calhanoglu, invece, si fa avanti il Galatasaray: può partire ma servono 40 milioni (#gds) Vai su Facebook

Calhanoglu, per l’Inter non è incedibile ma servono 40 milioni o quasi (Corsport); Milan forte su Xhaka. Contatto Calhanoglu-Galatasaray, Inter irritata; GdS - Balletto Calhanoglu: Inter irritata, lui nega. Ma c'è un sospetto. La richiesta rimane di 40 milioni.

Calhanoglu, per l’Inter non è incedibile ma servono 40 milioni o quasi (Corsport) - Ha 31 anni, viene da una stagione con tanti infortuni e nel 2026 gli scade il contratto. Riporta ilnapolista.it

Inter, dilemma Calhanoglu: venderlo o no? - Il turco non è più un intoccabile a causa degli infortuni, ma i nerazzurri chiedono tanti soldi: ecco la cifra ... Si legge su msn.com