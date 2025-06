Calhanoglu non si svende ma l’Inter lo ceda ora o mai più | 2 motivi – CdS

L'Inter si trova a un crocevia: mantenere il suo prezioso Calhanoglu o cogliere l'occasione di una cessione strategica. Sebbene la volontà sia di non svendere, il mercato impone riflessioni urgenti, con il Galatasaray pronto a mettere sul piatto un’offerta allettante. La decisione potrebbe cambiare le sorti della squadra e del futuro del centrocampista turco. Tra le sfide attuali e le opportunità imminenti, tutto dipende dal modo in cui l’Inter sceglierà di agire.

L’Inter è alle prese con il futuro di Calhanoglu, corteggiato in Patria dal Galatasaray. Ma in casa nerazzurra non si vuole svendere nessuno. Tuttavia, il mercato dice che questa è la finestra giusta per cedere il numero 20. NON SVENDERE – Cedere sì, ma non svendere. L’Inter pensa al futuro di Calhanoglu, mentre tra poche ore esordirà al Mondiale per Club contro il Monterrey alle 3 italiane ( vedi conferenza stampa di Cristian Chivu ). Il regista numero 20 anni è corteggiato tra smentite e conferme dal Galatasaray. Il suo agente Gordon Stipic è a Istanbul, mentre il padre, sui social, spinge per vedere il figlio con la maglia giallorossa della capitale turca. 🔗 Leggi su Inter-news.it