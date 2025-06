Calhanoglu Galatasaray respinta la proposta di scambio fatta dall’Inter! Il retroscena dalla Turchia | occhio anche all’irruzione di Inzaghi!

Le ultime sul futuro di Calhanoglu infiammano il mondo del calcio: il Galatasaray ha respinto la proposta di scambio avanzata dall’Inter, alimentando i rumors di un possibile ritorno in Turchia. La trattativa si fa sempre più calda, con Inzaghi pronto a intervenire. Ma cosa riserverà il mercato? Restate sintonizzati, perché questa vicenda potrebbe scrivere un nuovo capitolo a breve.

Calhanoglu Galatasaray, respinta la proposta di scambio fatta dall’Inter! Il retroscena dalla Turchia: le ultime sul futuro del centrocampista. Continua il pressing del Galatasaray per arrivare ad Hakan Calhanoglu: la trattativa con gli uomini del mercato Inter prosegue. Dalla Turchia arriva un retroscena legato ad una proposta di scambio fatta proprio dai nerazzurri. A rivelarlo è il portale Milliyet. CALHANOGLU GALATASARAY – « Il club nerazzurro avrebbe chiesto di scambiare Hakan Çalhano?lu, il cui costo di trasferimento si dice sia di 30-40 milioni di euro, e Gabriel Sara. Il Galatasaray ha respinto fermamente l’offerta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Galatasaray, respinta la proposta di scambio fatta dall’Inter! Il retroscena dalla Turchia: occhio anche all’irruzione di Inzaghi!

In questa notizia si parla di: galatasaray - calhanoglu - respinta - proposta

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

Calhanoglu Galatasaray, no alla proposta di scambio Inter; Calciomercato Inter, Calhanoglu-Galatasaray: offerta respinta!.

In Turchia – Calhanoglu, Inter ha proposto scambio: no del Gala! Irrompe Inzaghi? - Secondo quanto riportato da Milliyet, portale turco, l'Inter avrebbe risposto al sondaggio da parte del Galatasaray chiedendo uno scambio ... Riporta fcinter1908.it

Inter, il Galatasaray ti scippa Calhanoglu. E ora ci si mette anche papà… - La trattativa per portare il centrocampista è pronta a entrare nel vivo: l’agente incontrerà i vertici del club turco ... Secondo tuttosport.com