Caldo | ghiaccio e rischio salute le regole per bar ristoranti pub e discoteche

Con l’arrivo dei mesi caldi, è fondamentale conoscere le regole per bar, ristoranti, pub e discoteche, onde evitare rischi per la salute legati al ghiaccio. Seguire il manuale di Inga e Ministero Salute sulle norme igieniche diventa imprescindibile per garantire consumi sicuri e di qualità. Scopriamo insieme come difenderci dai pericoli nascosti e mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza alimentare.

Necessario seguire il manuale messo a punto da Inga e ministero Salute sulle norme igieniche per la produzione industriale e l’autoproduzione Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - Il ghiaccio usato per raffreddare cocktail e bibite può essere insidioso per la salute, come ci ricordano anche rece. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caldo: ghiaccio e rischio salute, le regole per bar, ristoranti, pub e discoteche

In questa notizia si parla di: salute - ghiaccio - caldo - rischio

Nuovo bollettino di #allerta per il #caldo estremo in #Sardegna Nonostante l'arrivo di correnti fresche, la #ProtezioneCivile regionale avverte di un'ondata di #calore nelle zone orientali e meridionali dell'Isola Vai su Facebook

Caldo: ghiaccio e rischio salute, le regole per bar, ristoranti, pub e discoteche; L’innalzamento delle temperature in Asia del Sud può mettere a rischio la salute dei bambini; Cresce il Caldo, Cresce la Prevenzione.

Caldo: ghiaccio e rischio salute, le regole per bar, ristoranti, pub e discoteche - Il ghiaccio usato per raffreddare cocktail e bibite può essere insidioso per la salute, come ci ricordano anche recenti fatti cronaca: solo pochi giorni fa 25 persone finite in ospedale dopo aver cons ... Da msn.com

Caldo, il cardiologo: «Più ictus, infarti, scompenso e bronchite cronica». Chi è a rischio e i consigli - L'anticiclone africano domina sull'Italia e il grande caldo, si sa, rappresenta un rischio per la salute soprattutto per anziani e persone fragili. Riporta msn.com