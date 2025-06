Caldo estremo in pausa scatta l’allerta temporali | ecco le regioni a rischio

Dopo giorni di caldo record e temperature roventi che hanno messo a dura prova l'Italia, arriva una svolta: la tregua estiva lascia spazio a temporali intensi. L'allerta riguarda otto regioni, pronte a vivere momenti di forte instabilità . È il momento di prepararsi e monitorare gli aggiornamenti, perché questa fase meteorologica inaspettata potrebbe sconvolgere le nostre giornate. Restate sintonizzati per scoprire quali aree sono più a rischio e come affrontare al meglio queste condizioni improvvise.

(Adnkronos) – Il caldo record, che ha accompagnato l'Italia negli ultimi giorni, sta per regalarci un tregua. Ma ora scatta l'allerta temporali, con 8 regioni a rischio.  Dopo un fine settimana bollente e un lunedì da bollino rosso in tre città (Frosinone, Perugia e Roma), oggi martedì 17 e domani mercoledì 18 giugno la griglia dei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo estremo in pausa, scatta l’allerta temporali: ecco le regioni a rischio

