Caldo e tifosi senz’acqua file di 45 minuti per comprarla spettatori svenuti | ecco il Mondiale per Club

Il Mondiale per Club al Rose Bowl di Pasadena si è trasformato in un incubo per i tifosi, alle prese con un caldo insopportabile e carenze organizzative che hanno messo a rischio la loro sicurezza. File interminabili, attese estenuanti e spettatori svenuti sono il triste epilogo di un evento che avrebbe dovuto essere una festa del calcio. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione degli eventi sportivi internazionali e sul rispetto nei confronti dei fan.

Il Mondiale per Club al Rose Bowl: pessima esperienza dei tifosi per il forte caldo (The Guardian) Il Guardian scrive del Mondiale per club, delle carenze organizzative: « Le condizioni dei tifosi in occasione dell’ incontro di domenica del Mondiale per Club tra il Paris Saint-Germain e l’Atlético Madrid al Rose Bowl di Pasadena, in California, sono state descritte come “pericolose” e “orribili” dopo che i presenti hanno faticato a reperire l’acqua e si sono ritrovati in mezzo a una folla di gente a una temperatura di almeno 31 °C nello stadio. I tifosi hanno raccontato di aver dovuto smaltire le bottiglie d’acqua piene prima di entrare nel campo, di persone in difficoltà all’interno dell’impianto e di code di 45 minuti per avere accesso all’acqua in vendita». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Caldo e tifosi senz’acqua, file di 45 minuti per comprarla, spettatori svenuti: ecco il Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: mondiale - club - tifosi - caldo

