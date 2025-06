Caldo dalla Regione misure e raccomandazioni per la salute dei lavoratori

Con l’arrivo delle temperature estive, la tutela della salute dei lavoratori diventa una priorità. La Regione Toscana ha adottato nuove misure e raccomandazioni, guidate dall’assessore Bezzini, per garantire ambienti di lavoro sicuri e protetti. Queste linee guida rappresentano un passo fondamentale per promuovere il benessere sul lavoro in questa stagione calda, assicurando che ogni impresa possa adottare pratiche efficaci e rispettose della salute dei propri dipendenti.

Per proteggere lavoratrici e lavoratori dai rischi causati dalle temperature estive elevate, la Giunta regionale toscana, su proposta dell'assessore al Diritto alla salute Simone Bezzini, ha approvato una serie di linee guida: un documento a supporto dei datori di lavoro e del Dipartimento di.

