Caldo come resistere Ecco i consigli dell’Asl | Frutta e verdura fresca contengono sali minerali

Con l’arrivo delle temperature elevate, è fondamentale seguire alcuni semplici consigli per resistere al caldo senza rinunciare alla salute. L’ASL suggerisce di privilegiare frutta e verdura fresca, ricche di sali minerali essenziali per il nostro organismo. Proteggere le fasce più vulnerabili e mantenere una corretta idratazione è il primo passo per affrontare l’estate in sicurezza. Scopriamo insieme come farlo al meglio, perché la salute non va mai in pausa durante la stagione più calda.

Il caldo intenso ha iniziato a farsi sentire in anticipo rispetto al calendario, portando con sé la necessità di adattare anche la nostra alimentazione. Con l’arrivo delle alte temperature, la salute diventa una priorità, e in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, come bambini e anziani, devono fare attenzione a non incorrere in problemi legati alla disidratazione. Secondo la dottoressa Giovanna Liberati, Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione per l’Area Sud (Grosseto e Siena), è fondamentale bere molta acqua durante i periodi di caldo, evitando bibite gassate e zuccherate, che possono aumentare il rischio di disidratazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caldo, come resistere. Ecco i consigli dell’Asl: "Frutta e verdura fresca contengono sali minerali"

Cibi sani e leggeri. Per resistere al caldo il ruolo della tavola diventa fondamentale - E così, adottare alimenti sani e leggeri diventa essenziale per affrontare al meglio il caldo afoso, mantenendo energia e benessere.

